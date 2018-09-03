ХК «Торпедо» сыграет с питерским СКА в первом матче нового сезона КХЛ

СЕГОДНЯ 12:39 2018-09-03T12:40:06+03:00

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Сегодня, 3 сентября 2018 года, нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» встретится со СКА из Санкт-Петербурга в первом мачте сезона КХЛ 2018-2019.

Начало игры – в 19:00 в в КРК «Нагорный». Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

Перед началом нового сезона нижегородский клуб принял участие в двух турнирах, на которых занял второе место. В начале августа в Нижнем Новгороде прошел Кубок губернатора, а в Магнитогорске состоялся мемориал Ромазана.

Также несколько дней хоккеисты нижегородского «Торпедо» провели традиционную предсезонную фотосессию. На ней команда предстала перед объективами фотокамер в новой игровой форме.

Напомним, в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо».

А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.