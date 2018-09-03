1 сентября в школе №70 открылась спортивная площадка для воркаута

СЕГОДНЯ 11:48 2018-09-03T11:49:37+03:00

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1 сентября 2018 года в школе №70 в Московском районе Нижнего Новгорода открылась площадка для воркаута. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

На мероприятии присутствовали глава администрации Московского района Владимир Кропотин, депутат ЗСНО Василий Суханов, советник губернатора Сергей Горин, секретарь партии «Единая Россия» в Московском районе Ольга Никитина, а также спортсмены – шестикратный чемпион мира по боевому самбо, неоднократный обладатель титулов в смешанных боевых единоборствах Вячеслав Василевский и двукратный чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный мастер спорта Вячеслав Рябов.

Открытие состоялось после торжественной линейки.

Напомним, 25 и 26 августа 2018 года в Нижегородской области состоялось открытие десяти новых воркаут-площадок. Они находятся в Дзержинске, Навашине, поселке Уста Уренского района, Бутурлине, Сергаче, Пильне, Павлове, Сормовском районе Нижнего Новгорода и еще две в Выксе.