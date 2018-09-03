2018-09-03T11:23:04+03:00
Общество

В Дзержинске из-за антисанитарии закрыли пекарню «Красная шапочка»

Постановление в законную силу пока еще не вступило
Юлия ИСАЕВА
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В Дзержинске на 60 суток приостановили работу пекарни «Красная шапочка». Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как сообщается на сайте Дзержинского городского суда, в заведении были выявлены следующие сбои:

• прием продовольственного сырья и продуктов осуществляется со стороны двора жилого дома, там же, где расположены окна и входы в квартиры

• внутренняя система канализации и хозяйственно бытовых сточных вод объединена,

• в пекарне нет туалета и раковины для мытья рук посетителей

• температура воздуха на рабочем месте пекаря и на рабочем месте продавца обеденного зала превышает установленную норму;

• шахта вытяжки выведена ниже конька крыши жилого дома

В результате в отношении владельца был составлен протокол об административном правонарушении. На заседании суда его вина была утверждена: выявленные нарушения несут опасность для людей.

Постановление в законную силу не вступило, но подлежит немедленному исполнению.

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