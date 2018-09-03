В Дзержинске из-за антисанитарии закрыли пекарню «Красная шапочка»
В Дзержинске на 60 суток приостановили работу пекарни «Красная шапочка». Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Как сообщается на сайте Дзержинского городского суда, в заведении были выявлены следующие сбои:
• прием продовольственного сырья и продуктов осуществляется со стороны двора жилого дома, там же, где расположены окна и входы в квартиры
• внутренняя система канализации и хозяйственно бытовых сточных вод объединена,
• в пекарне нет туалета и раковины для мытья рук посетителей
• температура воздуха на рабочем месте пекаря и на рабочем месте продавца обеденного зала превышает установленную норму;
• шахта вытяжки выведена ниже конька крыши жилого дома
В результате в отношении владельца был составлен протокол об административном правонарушении. На заседании суда его вина была утверждена: выявленные нарушения несут опасность для людей.
Постановление в законную силу не вступило, но подлежит немедленному исполнению.