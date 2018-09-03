2018-09-03T11:09:27+03:00
Общество

Глеб Никитин поручил проработать вопрос создания молодежного центра в Нижегородской области

Соответствующее поручение было дано по итогам фестиваля «Высота»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил проработать вопрос создания регионального молодежного центра. Соответствующее поручение Глеб Никитин дал министру образования Нижегородской области Сергею Злобину по итогам фестиваля «Высота», состоявшегося 1 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Фестиваль показал, как много у нас в регионе талантливой и инициативной молодежи. У ребят есть огромный запрос на то, чтобы собираться и общаться вместе, чтобы воплощать в жизнь новые проекты. Для этого нужно проработать вопрос о создании молодежного центра, где молодые люди с разными интересами смогли бы работать сообща, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, Глеб Никитин высоко оценил уровень подготовки и проведения фестиваля «Высота». Глава региона особо отметил, что все было организовано самими ребятами. По оценкам организаторов, фестиваль посетили почти 25 тысяч человек, что значительно больше, чем ожидалось изначально. Теперь фестиваль планируется сделать ежегодным.

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