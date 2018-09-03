В ближайшие несколько дней в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность

СЕГОДНЯ 10:38 2018-09-03T10:38:54+03:00

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С 4 по 7 сентября в Нижегородской области сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с плохой погодой повышается вероятность возникновения ЧС, которые не поднимутся выше муниципального уровня. Кроме того, могут возникнуть природные пожары.

Сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендует горожанам быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности, а также не посещать леса.

- Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений. Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горя-щие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор, - посоветовали спасатели.