21-летний нижегородец похитил шуруповерт и нивелир из строительного гипермаркета

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-02T17:56:15+03:00

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В Нижегородском районе Нижнего Новгорода полицейские задержали подозреваемого в тайном хищении имущества из гипермаркета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, 8 июля 2018 года неизвестный, находясь в торговом зале гипермаркета, расположенного на улице Родионова, тайно похитил оттуда дрель-шуруповерт, нивелир и многофункциональный инструмент, принадлежащие торговой точке. Общая сумма ущерба составила 8500 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но подозреваемого удалось установить лишь сейчас. Им оказался 21-летний ранее не судимый нижегородец.

Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что похищенное имущество он продал знакомому. В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.