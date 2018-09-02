Ушел из жизни старейший артист нижегородского театра драмы Святослав Ушаков

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-02T16:30:56+03:00

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Старейший артист и ветеран нижегородского театра драмы Святослав Ушаков скончался на 97 году жизни в субботу, 1 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Еще при жизни Святослав Михайлович Ушаков стал настоящей легендой театра. Он застал еще Собольщикова-Самарина, причем именно он в свое время дал молодому Ушакову совет поступать в театральное училище имени Щепкина. По окончании училища Святослав Ушаков был принят в труппу Горьковского театра драмы.

За свою творческую жизнь Святослав Ушаков сыграл более 220 ролей. Даже в 94 года он еще выходил на сцену нижегородского театра в спектакле «Нахлебник». А потом, уйдя на заслуженный отдых, он не пропускал ни одной премьеры и всегда интересовался жизнью театра.

Прощание со Святославом Ушаковым состоится в нижегородском театре драмы в 11:00 4 сентября 2018 года.