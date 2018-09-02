Администрация Нижнего Новгорода продаст на аукционе 23 объекта в центре города

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-02T15:00:47+03:00

Рыночная стоимость имущества будет определена в ближайшее время

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Администрация Нижнего Новгорода собирается продать на аукционе 23 муниципальных объекта в центре города. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии.

Согласно опубликованной в сети информации, комитет по управлению городским имуществом планирует продать через открытый электронный аукцион 23 нежилых помещения, которые расположены на улицах Германа Лопатина, Грузинской, Касьянова, Минина, Нижневолжской набережной, Октябрьской, Ошарской, Рождественской, Сергиевской, Ульянова, Ильинской, Родионова, Черниговской, Донецкой, Яблоневой, Октябрьской, переулках Вахитова и Кожевенном, слободе Подновье, а также в поселке Березовый Клин в Зеленом Городе.

Рыночная стоимость имущества пока еще не определена – в ближайшее время работу по оценке каждого объекта должен организовать департамент экономического развития городской администрации.