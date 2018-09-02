Рецидивистка похитила детскую коляску в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:38 2018-09-02T12:38:55+03:00

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Похищение детской коляски раскрыто в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в конце августа 2018 года в полицию обратилась жительница Нижнего Новгорода, которая рассказала, что у нее украли детскую коляску, оставленную около районной поликлиники. Тем самым женщине был причинен материальный ущерб в размере 4000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, а вскоре стражам порядка удалось задержать и подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась ранее судимая местная жительница. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, большой массив сараев сгорел дотла на улице Вождей Революции в Сормовском районе Нижнего Новгорода.