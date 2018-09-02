ФК «Нижний Новгород» проиграл ярославскому «Шиннику» в матче ФНЛ

СЕГОДНЯ 09:31 2018-09-02T09:31:45+03:00

Несмотря на преимущество в первом тайме, нижегородцам так и не удалось забить ни одного гола

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Футбольный клуб «Нижний Новгород» уступил ярославскому «Шиннику» в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги, состоявшемся в Ярославле 1 сентября 2018 года. Игра завершилась со счетом 0:1. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Первый тайм прошел с преимуществом нижегородцев, однако, несмотря на это, им не удалось реализовать ни одного удара – хотя возможности для этого появлялись как минимум трижды. Во втором тайме игра выровнялась, ярославцы стали больше атаковать, и в результате забили гол на 78-й минуте матча.

Таким образом, в настоящее время ФК «Нижний Новгород» занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч нижегородцы проведут на своем стадионе 8 сентября – их соперником станет московский «Спартак-2», являющийся одним из лидеров турнира.