7-летняя Маша Старостина нашлась в Нижнем Новгороде

1 Сент. 22:33 2018-09-01T22:33:52+03:00

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Семилетняя Маша Старостина, пропавшая 1 сентября на территории СНТ Березки-1, найдена живой и здоровой. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Рысь».

Ранее в Нижнем Новгороде был объявлен срочный сбор на поиск. Точкой сбора должно было стать СНТ Березки-1 на Московском шоссе. Нужны были люди, машины, фонари, пальчиковые и мизинчиковые батарейки

Напомним, в Нижегородской области сейчас продолжаются поиски еще двух девочек. В частности, ведутся поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая 1 августа уехала кататься на велосипеде на территории садового товарищества Борок в Кстовском районе и 9-летней Маши Люлиной, которая 20 августа гуляла возле дома на улице Комсомольская в Богородске и исчезла. В ходе поисков волонтеры прочесывали и ближайшие леса, и окрестные территории. Однако следов девочек не нашли.