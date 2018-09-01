На 2,6 вырос объем отгрузки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности

1 Сент. 21:14 2018-09-01T21:15:16+03:00

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Объем отгрузки продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в 2018 году вырос на 2,6 миллиардов рублей. В частности, обеспечен рост объемов производства говядины, свинины, баранины, рыбы, сыров, круп и кондитерских изделий. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

- В общей сложности за период с января по июль предприятиями было произведено и отгружено продукции на сумму 60,3 миллиарда рублей, - говорится в сообщении. – При этом индекс физического объема производства пищевых продуктов за указанный период вырос на 1,6%, а по производству напитков – на 11,8%.

Кстати, в 2018 году в Нижегородской области в предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности будет инвестировано более 2 миллиардов рублей. Эти инвестиции будут направлены на модернизацию, реконструкцию, ввод новых производственных линий и техническое перевооружение.