Автодорогу Саров-Кременки откроют 3 сентября

СЕГОДНЯ 20:16 2018-09-01T20:16:18+03:00

Она будет открыта на месяц раньше запланированного срока

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Сегодня в Нижегородской области были завершены все работы по устройству проезжей части автодороги Саров-Кременки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Все работы были завершены на месяц раньше запланированного срока, - говорится в сообщении. – По поручению главы Нижегородской области ввести дорогу нужно было в кратчайшие сроки. Движение по ней откроется 3 сентября 2018 года.

К слову, глава Нижегородской области Глеб Никитин проверял ход строительных работ 21 августа.

- С началом нового учебного года трафик на дорогах традиционно увеличивается, - напомнил Глеб Никитин. - Автодорога Саров-Кременки позволит в 2,5 раза снизить нагрузку на действующие выезды из города и сократит расстояние от Сарова до областного центра на 20 километров. Для удобства жителей движение будет открыто 3 сентября.