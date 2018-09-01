Шесть человек тушили сарай в Лукояновском районе

СЕГОДНЯ 16:11 2018-09-01T16:11:54+03:00

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Сегодня ранним утром в рабочем поселке имени Степана Разина в Лукояновском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 06:16. Там загорелась хозяйственная постройка. На место происшествия сразу же выехала пожарная бригада. В общей сложности, в тушении пожара принимали участие 6 человек и 2 единицы техники. Тем не менее, спасти хозяйственную постройку не удалось – она сгорела дотла.

В связи с этим спасатели ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминают, что в регионе сохраняется пожароопасный сезон. В связи с этим необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности и с соблюдать осторожность при посещении лесов.