Частный дом обокрали на улице Баумана в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:18 2018-09-01T12:18:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородские полицейские задержали 32-летнего нижегородца, подозреваемого в краже из частного дома на улице Баумана в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Нижнему Новгороду.

По данным ведомства, заявление в отдел полиции № 3 о краже из частного дома поступило в ночь с 15 на 16 августа. Хозяева дома сообщили, что неизвестный проник к ним через окно и похитил имущество. По данному факту сразу было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе оперативно-розыскных действий по подозрению в совершении этого преступления был задержан 32-летний мужчина.

Задержанный уже был ранее судим и сейчас находился без определенного места жительства. После задержания мужчина был доставлен в районный отдел полиция для выяснения всех обстоятельств преступления. Сейчас он заключен под стражу. Расследование этого уголовного дела продолжается.