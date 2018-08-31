2018-08-31T18:37:46+03:00
Общество

На Бору 66-летний Тарас Бульба убил сына, сидевшего на его шее

Сын долгое время нигде не работал и злоупотреблял алкогольными напитками
Светлана СТРОКАН
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Следователи СО по городу Бор СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 42-летнего мужчины.

По версии следствия, 29 августа 2018 года в дневное время в квартире по улице Молодежной на Бору 66-летний подозреваемый в ходе ссоры задушил веревкой своего 42-летнего сына. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В содеянном пенсионер раскаялся, ранее не судим. В ходе допроса он пояснил следователям, что сын долгое время нигде не работал, жил на его деньги и злоупотреблял алкогольными напитками.

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