В Нижнем Новгороде ограничат продажу алкоголя 1 сентября

СЕГОДНЯ 18:12 2018-08-31T18:12:09+03:00

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В субботу, 1 сентября, нижегородцы не смогут купить алкоголь в магазинах рядом со школами. Об этом со ссылкой на старшего инспектора по особым поручениям ГУ МВД России по Нижегородской области Андрея Булычева сообщает НТА «Приволжье».

- В этих целях в наше правительство направлено соответствующее письмо с просьбой запретить продажу алкоголя. Расстояние, о котором идет речь, регламентировано постановлением правительства, - добавил сотрудник полиции.

Согласно информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, с 1 сентября откроется 901 общеобразовательное учреждение. Из них 845 - общеобразовательные школы, 44 - школы-интернаты с круглосуточным пребыванием и 12 - коррекционные школы. К учебе приступят более 300 тысяч школьников.

Добавим, что в некоторых других российских городах также будет действовать запрет на продажу алкоголя 1 сентября.

Например, в Ижевске. Тогда как в Рязани 1 сентября местные жители смогут приобрести алкогольную продукцию. Запрет на реализацию спиртного будет введен в понедельник, 3 сентября. А вот в Липецке продажу алкоголя запретят 2 и 3 сентября. В первом случае – из-за митинга, во втором – из-за того, что День знаний выпадает на субботу, 1 сентября.