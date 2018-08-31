2018-08-31T18:12:09+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде ограничат продажу алкоголя 1 сентября

С 1 сентября откроется 901 общеобразовательное учреждение
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 1 сентября, нижегородцы не смогут купить алкоголь в магазинах рядом со школами. Об этом со ссылкой на старшего инспектора по особым поручениям ГУ МВД России по Нижегородской области Андрея Булычева сообщает НТА «Приволжье».

- В этих целях в наше правительство направлено соответствующее письмо с просьбой запретить продажу алкоголя. Расстояние, о котором идет речь, регламентировано постановлением правительства, - добавил сотрудник полиции.

Согласно информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, с 1 сентября откроется 901 общеобразовательное учреждение. Из них 845 - общеобразовательные школы, 44 - школы-интернаты с круглосуточным пребыванием и 12 - коррекционные школы. К учебе приступят более 300 тысяч школьников.

Добавим, что в некоторых других российских городах также будет действовать запрет на продажу алкоголя 1 сентября.

Например, в Ижевске. Тогда как в Рязани 1 сентября местные жители смогут приобрести алкогольную продукцию. Запрет на реализацию спиртного будет введен в понедельник, 3 сентября. А вот в Липецке продажу алкоголя запретят 2 и 3 сентября. В первом случае – из-за митинга, во втором – из-за того, что День знаний выпадает на субботу, 1 сентября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Бору 66-летний Тарас Бульба убил сына, сидевшего на его шее
Насильника из Ленинского района лишили свободы на пять лет и шесть месяцев
Выставка «По стене плывет картина» откроется в музее Приокского района
Пострадавшие во время взрыва в Дзержинске имеют право на страховые выплаты до 2 млн рублей
Глеб Никитин выразил соболезнования родным погибших и пострадавших при взрыве в Дзержинске
Вместо маршрутки №25 в Нижнем Новгороде появится новый муниципальный автобус
Глеб Никитин держит на личном контроле ликвидацию последствий взрыва в Дзержинске
В Нижегородской области планируют создать трехмерную модель дорог
302 штрафа получили нижегородцы за езду по Покровке с апреля
Движение через Кудьминский мост в Кстове разрешен
Названы обстоятельства, при которых произошел взрыв на заводе имени Свердлова в Дзержинске
Грозы ожидаются в Нижнем Новгороде в ближайшие часы
Муниципальный автобус №95 в Нижнем Новгороде изменит схему движения
МЧС: площадь пожара на заводе им. Свердлова в Дзержинске составила 80 квадратных метров
Одна из пострадавших при взрыве в Дзержинске получила ожог 80 процентов тела
В Нижнем Новгороде изменится схема движения маршрутки №13
Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в Дзержинске
Роспотребнадзор проверит воздух в Дзержинске после взрыва на заводе Свердлова
Следователи проводят проверку по факту взрыва в Дзержинске
4 погибших и 15 раненых: появились новые данные о пострадавших из-за взрыва в Дзержинске
Одного убил, троих покалечил: дело 49-летнего нижегородца рассмотрят в суде
Специалисты ответят на вопросы нижегородцев о теплоснабжении
Женщина отравилась угарным газом на пожаре в Нижегородской области
Высокая пожарная опасность сохранится в Нижегородской области 1-3 сентября
В Нижнем Новгороде троллейбус врезался в грузовик: есть пострадавшие
Православная гимназия имени Кирилла и Мефодия откроется в Нижнем Новгороде
Пропавший в Нижегородской области Владимир Никитин найден живым