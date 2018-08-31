2018-08-31T18:08:35+03:00
Общество

Насильника из Ленинского района лишили свободы на пять лет и шесть месяцев

31-летний мужчина изнасиловал девушку во дворах Ленинского района
Светлана СТРОКАН
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Нижегородца, изнасиловавшего девушку в Ленинском районе, лишили свободы на пять лет и шесть месяцев, сообщают в пресс-службе следственного комитета Нижегородской области.

Следствием и судом установлено, что жертвой насильника стала 27-летняя девушка. 20 декабря 2017 года мужчина навязчиво пытался познакомиться с нижегородкой, но встречал отказ. Насильник проследовал за девушкой и повалил ее на землю в одном из дворов Ленинского района. В это время на улице стояла ночь. Преступник завершил начатое и прихватил с собой телефон и планшет, на сумму более 15 000 рублей.

Вину в совершении инкриминируемых деяний злоумышленник признал частично. На допросе у следователя СК он заявил, что сексуального насилия он не совершал, но похитил у девушки сотовый телефон и планшет.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Суд назначил наказание насильнику в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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