Выставка «По стене плывет картина» откроется в музее Приокского района

СЕГОДНЯ 17:47 2018-08-31T17:47:37+03:00

На ней представит свои 50 картин художница Мария Плеханова

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Второго сентября 2018 года в 17.00 в музее Приокского района откроется выставка картин под названием «По стене плывет картина». Свои произведения на ней представит Мария Плеханова.

- В них отражается мысль автора — «человек находится в бесконечном движении, в постоянном потоке жизни, энергии, информации. Чтобы «не утонуть» и не растеряться важно, сфокусироваться на главном».

В экспозиции будут представлены порядка 50 работ, выполненных в различных техниках и жанрах: от классической живописи и графики до современного искусства.

- Картины нельзя объединить единой тематикой, но в каждой работе заметно стремление передать неуловимость и уникальность момента, — поделились своим впечатлением те немногие, кто уже видел полотна.

Работать выставка будет с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.30 до второго октября с бесплатным входом.