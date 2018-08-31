Глеб Никитин выразил соболезнования родным погибших и пострадавших при взрыве в Дзержинске

СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-31T17:20:21+03:00

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В пятницу, 31 августа, глава региона Глеб Никитин направил свои соболезнования в адрес родных и близких погибших и пострадавших в результате взрыва на заводе имени Свердлова в Дзержинске.

«От имени правительства Нижегородской области и от меня лично примите искренние соболезнования в связи с трагическим событием, в результате которого погибли и пострадали ваши коллеги. Разделяя с вами тяжесть невосполнимой утраты, скорбим об ушедших из жизни и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших. Выражаем сердечную поддержку в этой беде родным, близким, друзьям. Сил вам и крепости духа!» - говорится в телеграмме от имени Глеба Никитина, направленной руководству и коллективу ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова».

Напомним, четверо пострадавших находятся в больницах. Ими занимаются врачи, работают два психолога МЧС. На завалах обнаружены трое погибших. Их только предстоит опознать.

«Комсомольская правда» сообщала имена пострадавших.