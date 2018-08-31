2018-08-31T17:11:47+03:00
Общество

Вместо маршрутки №25 в Нижнем Новгороде появится новый муниципальный автобус

Она начнет перевозить пассажиров с 1 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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С 1 сентября в Нижнем Новгороде вводится новый муниципальный автобусный маршрут №15. Он придет на смену отменяемому с 3 сентября коммерческому маршруту Т-25. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Маршрут №15 свяжет станцию «Петряевка», микрорайон Соцгород и автовокзал «Щербинки».

Путь следования транспортных средств будет организован по проспекту Молодежный, улице Краснодонцев, улице Плотникова, улице Львовская, проспекту Бусыгина, улице Переходникова, улице Новикова-Прибоя, Мызинскому мосту, проспекту Гагарина в обоих направлениях.

По маршруту будут курсировать десять автобусов большого класса. Интервал движения в часы пик составит 10-12 минут.

Напомним, в Нижнем Новгороде изменится схема движения маршрутки №13.

Кроме того, изменится схема движения муниципального автобуса №95. Прежде этот маршрут начинал путь следования от улицы Долгополова, а с начала осени автобус сменит конечный пункт на «Площадь Свободы».

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