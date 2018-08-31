Глеб Никитин держит на личном контроле ликвидацию последствий взрыва в Дзержинске

СЕГОДНЯ 17:09 2018-08-31T17:10:07+03:00

Глава Нижегородской области прибыл в Дзержинск, где произошел взрыв Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин прибыл в Дзержинск, где в пятницу, 31 августа, произошел взрыв на заводе имени Свердлова. Он провел оперативное совещание с представителями силовых структур по вопросу ликвидации последствий случившегося, сообщает пресс-служба облправительства.

- Семьям погибших и пострадавших будет оказана поддержка - такое поручение было дано министерству соцполитики. Руководству Дзержинска также рекомендовано оказать помощь этим семьям, - рассказал глава региона. - Благодаря своевременным действиям спасателей и пожарных, возгорание полностью ликвидировано.

По словам врио начальника ГУ МЧС России по региону Валерия Синькова, четверо пострадавших находятся в больницах. Ими занимаются врачи, работают два психолога МЧС.

- На завалах мы обнаружили троих погибших. Со следственными органами будем работать по опознанию тех, кто оказался в очаге и погиб, - добавил эксперт.

Глеб Никитин держит на личном контроле ликвидацию последствий происшествия на заводе.

«Комсомольская правда» была на месте взрыва. Сообщалось, что стали известны имена пострадавших.