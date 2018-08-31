Глеб Никитин держит на личном контроле ликвидацию последствий взрыва в Дзержинске
Глава Нижегородской области Глеб Никитин прибыл в Дзержинск, где в пятницу, 31 августа, произошел взрыв на заводе имени Свердлова. Он провел оперативное совещание с представителями силовых структур по вопросу ликвидации последствий случившегося, сообщает пресс-служба облправительства.
- Семьям погибших и пострадавших будет оказана поддержка - такое поручение было дано министерству соцполитики. Руководству Дзержинска также рекомендовано оказать помощь этим семьям, - рассказал глава региона. - Благодаря своевременным действиям спасателей и пожарных, возгорание полностью ликвидировано.
По словам врио начальника ГУ МЧС России по региону Валерия Синькова, четверо пострадавших находятся в больницах. Ими занимаются врачи, работают два психолога МЧС.
- На завалах мы обнаружили троих погибших. Со следственными органами будем работать по опознанию тех, кто оказался в очаге и погиб, - добавил эксперт.
Глеб Никитин держит на личном контроле ликвидацию последствий происшествия на заводе.
«Комсомольская правда» была на месте взрыва. Сообщалось, что стали известны имена пострадавших.