В Нижегородской области планируют создать трехмерную модель дорог

СЕГОДНЯ 16:53 2018-08-31T16:53:53+03:00

Это нужно для понимания, как эффективно содержать дороги

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Глава регионального минтранса Вадим Власов и председатель комитета Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков проверили ремонт участка трассы «Нижний Новгород - Киров» в Семеновском районе. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Возможность отремонтировать дополнительно два участка трассы по программе «Безопасные и качественные дороги» появилась после проведения конкурсов, по результатам которых были сэкономлены денежные средства.

В 2018 году за счет средств экономии в размере 132,3 млн рублей, кроме участков на кировской трассе, планируется выполнить ремонт участков проезжей части на Космической улицы и улицы Военных Комиссаров в Нижнем Новгороде, а также установить пешеходные ограждения на улицах Чкалова, Должанская, Коминтерна и проспекте Гагарина.

В планах обследовать все дороги - как свежеотремонтированные, так и те, где еще предстоят работы.

- В дальнейшем наша задача - создать трехмерную компьютерную модель дорог Нижегородской области, чтобы мы понимали не только когда ремонтировать эти дороги, но и как эффективно содержать их, - уточнил депутат.