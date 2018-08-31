2018-08-31T16:53:53+03:00
Общество

В Нижегородской области планируют создать трехмерную модель дорог

Это нужно для понимания, как эффективно содержать дороги
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Глава регионального минтранса Вадим Власов и председатель комитета Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков проверили ремонт участка трассы «Нижний Новгород - Киров» в Семеновском районе. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Возможность отремонтировать дополнительно два участка трассы по программе «Безопасные и качественные дороги» появилась после проведения конкурсов, по результатам которых были сэкономлены денежные средства.

В 2018 году за счет средств экономии в размере 132,3 млн рублей, кроме участков на кировской трассе, планируется выполнить ремонт участков проезжей части на Космической улицы и улицы Военных Комиссаров в Нижнем Новгороде, а также установить пешеходные ограждения на улицах Чкалова, Должанская, Коминтерна и проспекте Гагарина.

В планах обследовать все дороги - как свежеотремонтированные, так и те, где еще предстоят работы.

- В дальнейшем наша задача - создать трехмерную компьютерную модель дорог Нижегородской области, чтобы мы понимали не только когда ремонтировать эти дороги, но и как эффективно содержать их, - уточнил депутат.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Бору 66-летний Тарас Бульба убил сына, сидевшего на его шее
В Нижнем Новгороде ограничат продажу алкоголя 1 сентября
Насильника из Ленинского района лишили свободы на пять лет и шесть месяцев
Выставка «По стене плывет картина» откроется в музее Приокского района
Пострадавшие во время взрыва в Дзержинске имеют право на страховые выплаты до 2 млн рублей
Глеб Никитин выразил соболезнования родным погибших и пострадавших при взрыве в Дзержинске
Вместо маршрутки №25 в Нижнем Новгороде появится новый муниципальный автобус
Глеб Никитин держит на личном контроле ликвидацию последствий взрыва в Дзержинске
302 штрафа получили нижегородцы за езду по Покровке с апреля
Движение через Кудьминский мост в Кстове разрешен
Названы обстоятельства, при которых произошел взрыв на заводе имени Свердлова в Дзержинске
Грозы ожидаются в Нижнем Новгороде в ближайшие часы
Муниципальный автобус №95 в Нижнем Новгороде изменит схему движения
МЧС: площадь пожара на заводе им. Свердлова в Дзержинске составила 80 квадратных метров
Одна из пострадавших при взрыве в Дзержинске получила ожог 80 процентов тела
В Нижнем Новгороде изменится схема движения маршрутки №13
Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в Дзержинске
Роспотребнадзор проверит воздух в Дзержинске после взрыва на заводе Свердлова
Следователи проводят проверку по факту взрыва в Дзержинске
4 погибших и 15 раненых: появились новые данные о пострадавших из-за взрыва в Дзержинске
Одного убил, троих покалечил: дело 49-летнего нижегородца рассмотрят в суде
Специалисты ответят на вопросы нижегородцев о теплоснабжении
Женщина отравилась угарным газом на пожаре в Нижегородской области
Высокая пожарная опасность сохранится в Нижегородской области 1-3 сентября
В Нижнем Новгороде троллейбус врезался в грузовик: есть пострадавшие
Православная гимназия имени Кирилла и Мефодия откроется в Нижнем Новгороде
Пропавший в Нижегородской области Владимир Никитин найден живым