302 штрафа получили нижегородцы за езду по Покровке с апреля

СЕГОДНЯ 16:24 2018-08-31T16:24:40+03:00

Знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» с 17 по 30 августа проигнорировали 16 водителей

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С 17 по 30 августа 2018 года на улице Большой Покровской, предназначенной для пешеходов, было выявлено 20 нарушений правил дорожного движения. Четыре нарушения, зафиксированные сотрудниками отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду, касаются движения в пешеходной зоне, а 16 водителей проигнорировали знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена».

Всего за время действия запрета правила были нарушены 302 раза.

Как сообщалось ранее, с апреля 2018 года на главной улице города Большой Покровской введен запрет на движение любого автотранспорта. Территория, предназначенная для передвижения горожан и гостей города, ограничена 16 указателями 4.5.1 «Пешеходная дорожка». Свободный проезд автомобилей организован по улицам: Октябрьская (организовано транзитное движение транспорта от улицы Алексеевской до улицы Добролюбова и движение трамваев); Грузинская и переулок Холодный (организовано движение к жилым домам, расположенным в кварталах по нечетной стороне улицы Большой Покровской).

Кроме того, с 6.00 до 9.00 разрешено движение со стороны улицы Малой Покровской и площади Минина и Пожарского подвозящим грузы к магазинам и предприятиям общественного питания автомобилям.