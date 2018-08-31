Движение через Кудьминский мост в Кстове разрешен

СЕГОДНЯ 16:09 2018-08-31T16:09:46+03:00

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В Кстовском районе Нижегородской области в полном объеме открыто движение транспорта по мосту через реку Кудьма на 447-м километре федеральной трассы М-7 «Волга». Информацию сообщили в пятницу, 31 августа, в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».

На мостовой переправе сняты ограничения на проезд, связанные с ремонтом, поэтому для движения открыты обе полосы по 3,75 метра шириной. В настоящий момент на объекте продолжаются работы, но они затрагивают только подмостовое пространство. Сдача сооружения после ремонта намечена на октябрь текущего года.

Напомним, реверсивное движение из-за ремонта моста через Кудьму на трассе М-7 «Волга» ввели в конце марта, при этом на период с конца мая до середины июля ограничения на проезд по участку дороги снимали.