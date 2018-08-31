Названы обстоятельства, при которых произошел взрыв на заводе имени Свердлова в Дзержинске

СЕГОДНЯ 16:09 2018-08-31T16:12:51+03:00

В момент взрыва все руководство предприятия находилось в командиров

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Взрыв на заводе имени Свердлова в Дзержинске произошел при транспортировке противопехотных фугасных мин, доставленных туда для ликвидации. Об этом журналистам заявил главный инженер завода Михаил Лебедев, передает корреспондент «Комсомольской правды - Нижний Новгород».

По его словам, в момент взрыва мины перекладывали из одних ящиков в другие.

- Они все были доставлены со справками о безопасности, - уточнил Лебедев. - Согласно документам, мины не представляли угрозы.

Добавим, что в момент взрыва все руководство завода имени Свердлова находилось в командировке. Сейчас директор и его замы возвращаются в Нижний Новгород из Москвы. Обязанности директора исполнял главный инженер.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров, но сейчас речь идет о площади порядка 100 квадратных метров: разрушена кровля, частично разрушена стена цеха.

Официально погибшими числятся трое, а пострадавшими четверо. Имена последних уже известны.