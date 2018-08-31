Грозы ожидаются в Нижнем Новгороде в ближайшие часы

СЕГОДНЯ 15:04 2018-08-31T15:04:33+03:00

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В ближайшие 1-3 часа 31 августа в Нижнем Новгороде и местами в регионе ожидаются грозы. Такая погода сохранится ночью 1 сентября, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня. Кроме того, повышается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.

МЧС рекомендует нижегородцам во время грозы держаться подальше от электропроводки, антенн, не стоять у окон и дверей, а также не касаться водопроводных кранов. Ни в коем случае нельзя прятаться от грозы под высокими деревьями (особенно одинокими).

Сообщалось, что высокая пожарная опасность сохранится в Нижегородской области 1-3 сентября. Спасатели рекомендует соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.