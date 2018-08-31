2018-08-31T14:55:19+03:00
Общество

Муниципальный автобус №95 в Нижнем Новгороде изменит схему движения

Нововведения ожидают нижегородцев уже с 1 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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Схема движения муниципального автобуса №95 изменится с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Прежде маршрут №95 начинал путь следования от улицы Долгополова, а с начала осени автобус сменит конечный пункт на «Площадь Свободы».

Измененный маршрут свяжет поселки Дубравный, Народный, Копосово, Володарский, Центр Сормова с верхней частью города. Автобусы от Московского вокзала будут следовать по улице Советская, Канавинскому мосту, Нижневолжской набережной, улице Широкая, Зеленскому съезду, площади Минина и Пожарского, улице Варварская, площади Свободы в обоих направлениях.

Кроме того, курсировать по маршруту будут 12 автобусов большого класса. Интервал движения составит около 15 минут в часы пик.

Напомним, в Нижнем Новгороде изменится схема движения маршрутки №13.

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