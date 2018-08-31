2018-08-31T13:38:37+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде изменится схема движения маршрутки №13

Частный автобус начнет ездить по измененному маршруту с 1 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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Маршрутка №13 будет ездить по измененной схеме в столице Приволжья с 1 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр Владимир Панов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, раньше маршрут №13 начинал путь следования от улицы Адмирала Нахимова. Теперь коммерческий автобус сменит конечный пункт на «Микрорайон «Юг».

С начала осени автобус на участке от остановки «Улица Адмирала Нахимова» до остановки «Микрорайон Юг» будет следовать по проспекту Ленина, улице Веденяпина, Южному шоссе, улице Янки Купалы, бульвару Южный в обоих направлениях. На линии будут курсировать восемь транспортных средств с интервалом движения в часы пик - 15 минут.

Напомним, по поручению Владимира Панова разрабатывается новая городская маршрутная сеть общественного транспорта. Предложения жителей будут проанализированы и учтены при утверждении и внедрении новой маршрутной сети общественного транспорта Нижнего Новгорода.

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