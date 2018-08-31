2018-08-31T12:18:50+03:00
Происшествия

Одного убил, троих покалечил: дело 49-летнего нижегородца рассмотрят в суде

Мужчина пытался отогнать компанию от своего жилища с помощью ножа
Анастасия НАЗАРОВА
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Заместитель прокурора Ленинского района Нижнего Новгорода утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 49-летнего нижегородца. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В мае 2018 года мужчина, пытаясь отогнать четырех человек от самовольно занятого и не принадлежащего ему полуразрушенного дома, которые собирали металл, насмерть зарезал одного из них и попытался убить остальных. Он нанес им удары ножом в область расположения жизненно важных органов.

Изучив материалы уголовного дела, заместитель прокурора пришел к выводу о достаточности доказательств, подтверждающих вину указанного лица в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105, ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ, а именно - убийство и покушение на убийство, совершенное в отношении двух и более лиц.

Размер наказания, предусмотренный по ч.1 ст. 105 УК РФ, - от шести до пятнадцати лет лишения свободы, а предусмотренный по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ - от восьми до двадцати лет лишения свободы.

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