Специалисты ответят на вопросы нижегородцев о теплоснабжении

СЕГОДНЯ 12:10 2018-08-31T12:10:45+03:00

Горячая телефонная линия будет работать два месяца

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Департамент жилья и инженерной инфраструктуры проведет телефонную линию в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 3 сентября по 31 октября жители приволжской столицы смогут задать специалистам вопросы по теплоснабжению жилых домов.

Телефон горячей линии 439-00-40.

Напомним, что департамент образования Нижнего Новгорода проведет горячую линию, посвященную новому учебному году. Жители города смогут задать любой интересующий вопрос.

Сообщалось также, что мэр города Владимир Панов проинспектировал две котельные накануне отопительного сезона. В ходе объезда чиновник рассказал, что ОАО «Теплоэнерго» планируется подключить к онлайн-сервису «Наш Нижний.