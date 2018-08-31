2018-08-31T11:51:46+03:00
Происшествия

Женщина отравилась угарным газом на пожаре в Нижегородской области

Возгорание произошло в личном жилом доме в поселке Тонкино
Анастасия НАЗАРОВА
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Сообщение о пожаре в личном жилом доме на улице Свободы в районном поселке Тонкино Тонкинского района поступило в 8:26 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Личный состав пожарно-спасательных подразделений эвакуировал 56-летнюю хозяйку дома. Она была госпитализирована в местную больницу с отравлением продуктами горения.

В результате пожара сгорела часть кровли дома на площади семь квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, днем 30 августа в центре Нижнего Новгорода произошел пожар. Однако очевидцы, выложившие фотографию в соцсетях, заявили, что был взрыв. В МЧС эту информацию опровергли и рассказали, что произошло на самом деле. Оказалось, что на Ильинской улице внезапно загорелась иномарка «Рено». К счастью, обошлось без пострадавших.

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