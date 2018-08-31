2018-08-31T11:14:46+03:00
Происшествия

Высокая пожарная опасность сохранится в Нижегородской области 1-3 сентября

МЧС рекомендует соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности
Анастасия НАЗАРОВА
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Высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников сохранится в Нижегородской области с 1 по 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров.

Спасатели МЧС рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

Напомним, что при высокой пожарной опасности нельзя жечь мусор на своих садовых и дачных участках, также запрещается жечь мусор около леса и разводить костры в лесах.

- Не курите, не бросайте горящие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор, - напоминает МЧС.

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