В Нижнем Новгороде троллейбус врезался в грузовик: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-31T10:41:09+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта случилось в Канавинском районе 30 августа в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

На Московском шоссе,175 (около больницы №39) 24-летний водитель троллейбуса ЗИУ-682Г (маршрут №10) не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик «Мерседес».

В результате столкновения пострадали пассажиры троллейбуса.

30-летний и 53-летний мужчины получили ушибленные раны, а 62-летняя и 53-летняя женщины отделались ушибами. Все четверо были доставлены в больницу, но после осмотра были отпущены.

Также 30 августа в Канавине произошло еще одного ДТП с участием общественного транспорта. В 6:00 на улице Литвинова,30 водитель машины проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в маршрутку №42. В итоге пострала водитель иномарки: мужчина 1979 года рождения получил сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.