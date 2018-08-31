Православная гимназия имени Кирилла и Мефодия откроется в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:26 2018-08-31T10:26:18+03:00

В этом году за парты сядут 62 гимназиста

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Открытие православной гимназии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия состоится в Ленинском районе (Трамвайная улица,79) 1 сентября в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Это десятое епархиальное общеобразовательное учреждение и первое в приволжской столице, имеющее собственный храм.

В 2018/2019 учебном году за парты сядут 62 гимназиста. Открыты три класса начального звена (1 «А», 1 «Б», 2 «А»). Идет набор в школу будущего первоклассника, которая начнет работу в октябре. Потом гимназия откроет двери для детей 5-11 классов.

В классах установлено современное оборудование: компьютеры с выходом в интернет, интерактивные доски, проекторы, принтеры.

Гимназисты получают традиционное светское образование, которые дополняется комплексом православных дисциплин.