2018-08-31T10:10:20+03:00
Происшествия

Пропавший в Нижегородской области Владимир Никитин найден живым

Поиски 53-летнего мужчины велись двое суток
Анастасия НАЗАРОВА
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Волонтеры благодарят за помощь в поискахВолонтеры благодарят за помощь в поисках
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Поисково-спасательный отряд «Волонтер», который занимался поисками 53-летнего Владимира Никитина, сообщил о том, что мужчина найден.

- Найден! Жив, - написали активисты на своей странице в соцсети «Вконтакте» вечером 30 августа.

Волонтеры поблагодарили всех за помощь в поисках пропавшего и быстрое реагирование.

Ранее сообщалось, что 53-летний мужчина уехал на своем автомобиле в один из поселков городского типа в Володарском районе и не вернулся.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой. 1 августа девочка поехала кататься на велосипеде в садовом товариществе «Борок» Кстовского района и пропала.

Кроме того, волонтеры разыскивают женщину, которая видела 9-летнюю Машу Люлину в день исчезновения. Девочка пропала в Богородском районе.

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