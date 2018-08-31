2018-08-31T09:38:33+03:00
Спорт

Жители Приокского района получили современную воркаут-площадку

В будущем там построят площадку для игры в баскетбол
Анастасия НАЗАРОВА
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Новая современная воркаут-площадка появилась во дворе дома №1 по улице 40 лет Победы, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По словам и.о. главы администрации Приокского района Михаила Шатилова, тренироваться на ней - одно удовольствие.

- Популяризировать спорт в Приокском районе именно такими способами - это прямой путь для оздоровления современной молодежи, - считает чиновник.

В дальнейшем там появится площадка для игры в баскетбол с твердым покрытием, что позволит заниматься там в любую погоду.

- Покрытие уже подготовлено, скоро будут установлены баскетбольные кольца, - добавил Шатилов.

Напомним, воркаут-площадка представляет собой комплекс, оборудованный турниками, лестницами, брусьями и скамейками для пресса.

Напомним, что недавно современная спортивная площадка открылась в Дзержинске.

Тогда же заработала специализированная детская площадка с каруселями для инвалидов-колясочников. Однако вместо детей инвалидов на каруселях крутятся здоровые дети, которые спрыгивают с крутящихся качелей на пандус.

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