«Горьковская елка» в Нижнем Новгороде пройдет при поддержке коммерческих компаний

СЕГОДНЯ 09:19 2018-08-31T09:29:35+03:00

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Сферу культуры в стратегии развития Нижегородской области до 2035 года обсудили в столице Приволжья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Глава профильного департамента Наталья Суханова встретилась с представителями ведущих коммерческих компаний региона и специалистами ивент-рынка. Вместе они поговорили о необходимости разработки механизма муниципально-частного партнерства.

По итогам мероприятия все стороны выразили готовность активно сотрудничать. В ближайшей перспективе - совместная работа по организации и проведению ежегодного новогоднего фестиваля «Горьковская елка».

Как отметила Суханова, беседа получилась интересной и продуктивной.

- Наша задача - сделать городские мероприятия ярче и интереснее как для жителей Нижнего Новгорода, так и для его гостей, поэтому в совершенствовании и развитии событийного календаря города нам крайне важна поддержка бизнес-сообщества. Впереди у нас 800-летие Нижнего Новгорода - дата, которая сама по себе является значимым туристским событием, - заявила глава депкульта. - Нам не обойтись без консолидации усилий, объединения ресурсов, технологий и идей.