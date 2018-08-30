В Нижегородской области 54-летний мужчина подозревается в убийстве приятеля

СЕГОДНЯ 18:13 2018-08-30T18:13:48+03:00

Подозреваемый уверяет, что ничего не помнит, потому что был пьян

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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Лысковского района, подозреваемого в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти. Труп нашли 29 августа в доме, расположенном в селе Валки Лысковского района, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

По предварительным данным, между мужчинами произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемый нанес ножевое ранение в шею потерпевшего. От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Отметим, что в беседе со следователями мужчина признался, что не помнит событий, происходивших в тот день, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.