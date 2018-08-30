2018-08-30T18:13:48+03:00
Происшествия

В Нижегородской области 54-летний мужчина подозревается в убийстве приятеля

Подозреваемый уверяет, что ничего не помнит, потому что был пьян
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Лысковского района, подозреваемого в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти. Труп нашли 29 августа в доме, расположенном в селе Валки Лысковского района, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

По предварительным данным, между мужчинами произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемый нанес ножевое ранение в шею потерпевшего. От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Отметим, что в беседе со следователями мужчина признался, что не помнит событий, происходивших в тот день, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грозы и град ожидаются местами в Нижегородской области
Дорогу от улицы Новикова-Прибоя до Лесной хотят открыть 6 сентября
Опытный водитель сбил 6-летнего мальчика в Нижнем Новгороде
Сквер на площади Свободы благоустроит компания из Арзамаса
В Кстове отец и сын организовали подпольную нарколабораторию
53-летний Владимир Никитин пропал в Нижегородской области
Более 410 тысяч квадратных метров ямочного ремонта дорог выполнено в Нижнем Новгороде
Карантин по гриппу птиц снимут в Павловском районе с 3 сентября
41-летний нижегородец сядет в тюрьму за убийство друга своего племянника
В Нижегородской области водитель насмерть сбил мотоциклиста
Неприятный запах горячей воды в Автозаводском районе Нижнего Новгорода стал исчезать
Бесплатно сходить в «Лимпопо» смогут нижегородские первоклассники 1 сентября
«Горячую линию», посвященную новому учебному году, проведет департамент образования Нижнего Новгорода
Жилой дом сгорел ранним утром в Балахне
КАМАЗ сгорел среди ночи на набережной Гребного канала
На социальные маршруты Дзержинска выйдут девять новых автобусов ПАЗ
83-летняя пенсионерка и 24-летний мужчина погибли под колесами автомобилей в Нижегородской области