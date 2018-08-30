Грозы и град ожидаются местами в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:38 2018-08-30T17:38:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Грозы, град и сильные порывы ветрах ожидаются местами по северу Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с повреждением линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики и падением деревьев со слабой корневой системой. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

Спасатели рекомендуют жителям во время града не выходить из дома, а находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон.

- Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили. Если увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрываю, - советует МЧС.