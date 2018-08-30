2018-08-30T17:38:26+03:00
Происшествия

Грозы и град ожидаются местами в Нижегородской области

МЧС предупреждает о возникновении чрезвычайных ситуаций вечером 30 августа
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Грозы, град и сильные порывы ветрах ожидаются местами по северу Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с повреждением линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики и падением деревьев со слабой корневой системой. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

Спасатели рекомендуют жителям во время града не выходить из дома, а находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон.

- Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили. Если увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрываю, - советует МЧС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижегородской области 54-летний мужчина подозревается в убийстве приятеля
Дорогу от улицы Новикова-Прибоя до Лесной хотят открыть 6 сентября
Опытный водитель сбил 6-летнего мальчика в Нижнем Новгороде
Сквер на площади Свободы благоустроит компания из Арзамаса
В Кстове отец и сын организовали подпольную нарколабораторию
53-летний Владимир Никитин пропал в Нижегородской области
Более 410 тысяч квадратных метров ямочного ремонта дорог выполнено в Нижнем Новгороде
Карантин по гриппу птиц снимут в Павловском районе с 3 сентября
41-летний нижегородец сядет в тюрьму за убийство друга своего племянника
В Нижегородской области водитель насмерть сбил мотоциклиста
Неприятный запах горячей воды в Автозаводском районе Нижнего Новгорода стал исчезать
Бесплатно сходить в «Лимпопо» смогут нижегородские первоклассники 1 сентября
«Горячую линию», посвященную новому учебному году, проведет департамент образования Нижнего Новгорода
Жилой дом сгорел ранним утром в Балахне
КАМАЗ сгорел среди ночи на набережной Гребного канала
На социальные маршруты Дзержинска выйдут девять новых автобусов ПАЗ
83-летняя пенсионерка и 24-летний мужчина погибли под колесами автомобилей в Нижегородской области