Дорогу от улицы Новикова-Прибоя до Лесной хотят открыть 6 сентября
Движение по дороге от улицы Новикова-Прибоя до Лесной улицы должно быть запущено 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам мэра Владимира Панова, после ее открытия разгрузится круговая развязка.
- Предположительно, нагрузка на Пролетарское кольцо снизится до 30 процентов и, соответственно, скорость будет выше, а движение комфортнее, - добавил чиновник.
В свою очередь замглавы муниципалитета Александр Герасименко отметил, что, несмотря на то, что была поставлена задача построить дорогу всего за три месяца, движение по этому участку будет организовано в более короткие сроки.
- Новая дорога - это практически прямой транзит с Автозавода на проспект Ленина, - сообщил Александр Герасименко. - В настоящее время уже прорабатывается схема организации движения для легковых автомобилей, а также вносятся изменения в маршрутную сеть общественного транспорта для его беспрепятственного передвижения.