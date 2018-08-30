Дорогу от улицы Новикова-Прибоя до Лесной хотят открыть 6 сентября

СЕГОДНЯ 16:14 2018-08-30T16:15:12+03:00

Это позволит снизить нагрузку на Пролетарское кольцо на 30%

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Движение по дороге от улицы Новикова-Прибоя до Лесной улицы должно быть запущено 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам мэра Владимира Панова, после ее открытия разгрузится круговая развязка.

- Предположительно, нагрузка на Пролетарское кольцо снизится до 30 процентов и, соответственно, скорость будет выше, а движение комфортнее, - добавил чиновник.

В свою очередь замглавы муниципалитета Александр Герасименко отметил, что, несмотря на то, что была поставлена задача построить дорогу всего за три месяца, движение по этому участку будет организовано в более короткие сроки.

- Новая дорога - это практически прямой транзит с Автозавода на проспект Ленина, - сообщил Александр Герасименко. - В настоящее время уже прорабатывается схема организации движения для легковых автомобилей, а также вносятся изменения в маршрутную сеть общественного транспорта для его беспрепятственного передвижения.