2018-08-30T16:09:19+03:00
Происшествия

Опытный водитель сбил 6-летнего мальчика в Нижнем Новгороде

Авария произошла в Ленинском районе 29 августа
Анастасия НАЗАРОВА
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ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в столице Привожья 29 августа в 14:30, сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

61-летний водитель ВАЗ 31053 сбил 6-летнего мальчика, который переходил проезжую часть вне зоны видимости пешеходного перехода. После осмотра в детской больнице был отпущен. Ребенок был без сопровождения взрослых.

Также 29 августа в результате ДТП пострадала трехлетняя девочка. Авария произошла в Борском районе в 20:30 на 22 км трассы Неклюдово – Бор. Водитель машины «Дэу» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Форд».

В итоге пострадали оба водителя и пассажиры: водитель «Дэу» отделался ушибом, а водитель «Форда» - ушибленной раной. Пассажир 1992 года рождения получил ушиб и ссадины, пассажир 1982 года рождения - ушибы, а ребенок после осмотра в больнице был отпущен.

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