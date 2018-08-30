Сквер на площади Свободы благоустроит компания из Арзамаса

СЕГОДНЯ 15:45 2018-08-30T15:45:30+03:00

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Благоустройством «Сквера 1905 года» на площади Свободы в Нижнем Новгороде займется компания из Арзамаса. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок 30 августа.

На конкурсе по выбору подрядчика были рассмотрены две заявки – от ООО «Жилищно-коммунальный холдинг» из Арзамаса и ООО «Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна» из Заволжья.

В итоге контракт достался арзамасской компании, которая предложила за свои услуги наименьшую стоимость - 51,59 миллиона рублей. При этом начальная цена контракта была 52,74 миллиона.

Ранее «Комсомолка» писала, что благоустройство сквера будет проходить в два этапа. Сначала планируется заменить покрытие дорожек, установить ограждения и малые архитектурные формы.

Историческая планировка сквера будет восстановлена в соответствии с современными потребностями - три центральные аллеи пройдут через сквер насквозь, а вдоль них и на центральной площадке возле памятника будут установлены скамейки. Движение пешеходов на время производства работ будет ограничено.