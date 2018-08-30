В Кстове отец и сын организовали подпольную нарколабораторию

СЕГОДНЯ 14:50 2018-08-30T14:56:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В отношении двух жителей Кстова, обвиняемых в сбыте наркотиков, утверждено обвинительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 61-летний пенсионер вместе со своим безработным 39-летним сыном выращивали и перерабатывали марихуану. Делали они это в квартире, в которой проживали.

По версии следствия, полученное вещество они продавали наркопотребителям в Кстовском районе.

Например, при обыске у отца и сына были изъяты наркосодержащие растения и изготовленное из него наркотическое вещество в крупном размере.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело по существу рассмотрит Кстовский городской суд Нижегородской области.