2018-08-30T14:56:54+03:00
Происшествия

В Кстове отец и сын организовали подпольную нарколабораторию

Родственники выращивали дома марихуану
Анастасия НАЗАРОВА
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В отношении двух жителей Кстова, обвиняемых в сбыте наркотиков, утверждено обвинительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 61-летний пенсионер вместе со своим безработным 39-летним сыном выращивали и перерабатывали марихуану. Делали они это в квартире, в которой проживали.

По версии следствия, полученное вещество они продавали наркопотребителям в Кстовском районе.

Например, при обыске у отца и сына были изъяты наркосодержащие растения и изготовленное из него наркотическое вещество в крупном размере.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело по существу рассмотрит Кстовский городской суд Нижегородской области.

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