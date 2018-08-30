2018-08-30T14:36:48+03:00
Происшествия

53-летний Владимир Никитин пропал в Нижегородской области

Волонтеры просят сообщать любую информацию о его месте нахождения
Анастасия НАЗАРОВА
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Мужчину разыскивают с 28 августаМужчину разыскивают с 28 августа
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ПСО «Волонтер» просит помощи в поисках 53-летнего Владимира Ивановича Никитина.

Во вторник, 28 августа, он уехал на серебристой машине «Нива Шевроле» (номер Х511НВ) в поселок городского типа Центральный (Володарский район) и не вернулся.

Разыскивается мужчина ростом 178 сантиметров, худощавого телосложения, с темными волосами и голубыми (возможно, темными) глазами.

Он был одет в армейский камуфляж, и, быть может, в темно-синие кроссовки или сапоги, красную или армейскую кепку.

Любую информацию о месте нахождения мужчины следует сообщать волонтерам по телефону (8 831) 291-51-51 или в полицию по каналу связи 102.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой.

Кроме того, волонтеры разыскивают женщину, которая видела 9-летнюю Машу Люлину в день исчезновения. Девочка пропала в Богородском районе.

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