53-летний Владимир Никитин пропал в Нижегородской области
ПСО «Волонтер» просит помощи в поисках 53-летнего Владимира Ивановича Никитина.
Во вторник, 28 августа, он уехал на серебристой машине «Нива Шевроле» (номер Х511НВ) в поселок городского типа Центральный (Володарский район) и не вернулся.
Разыскивается мужчина ростом 178 сантиметров, худощавого телосложения, с темными волосами и голубыми (возможно, темными) глазами.
Он был одет в армейский камуфляж, и, быть может, в темно-синие кроссовки или сапоги, красную или армейскую кепку.
Любую информацию о месте нахождения мужчины следует сообщать волонтерам по телефону (8 831) 291-51-51 или в полицию по каналу связи 102.
Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой.
Кроме того, волонтеры разыскивают женщину, которая видела 9-летнюю Машу Люлину в день исчезновения. Девочка пропала в Богородском районе.