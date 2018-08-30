СЕГОДНЯ 13:32 2018-08-30T13:33:56+03:00

В 2018 году на ямочный ремонт было выделено более 307 млн рублей

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Более 410 тысяч квадратных метров ямочного ремонта дорог выполнено в Нижнем Новгороде. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в городском департаменте благоустройства и дорожного хозяйства.

Напомним, проект «АнтиЯма-НН», главная задача которого - выявлять приоритетные направления при выполнении ямочного ремонта, приостановил прием заявок от жителей до весны 2019 года. По словам создателей проекта, кончились деньги на выполнение ремонта.

В профильном департаменте уточнили, что благодаря активности жителей цель достигнута: выполнен масштабный ямочный ремонт, состояние дорожного полотна многих улиц города удалось привести к нормативному.

- По объективным причинам сделать все и сразу невозможно. За время проведения этого проекта не все заявки успели выполнить, но таковых не много, - заявили в департаменте.

В 2018 году на ямочный ремонт было выделено более 307 млн рублей. В проекте бюджета на 2019 год на эти цели заложена та же сумма.