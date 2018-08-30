2018-08-30T13:33:56+03:00
Общество

Более 410 тысяч квадратных метров ямочного ремонта дорог выполнено в Нижнем Новгороде

В 2018 году на ямочный ремонт было выделено более 307 млн рублей
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 410 тысяч квадратных метров ямочного ремонта дорог выполнено в Нижнем Новгороде. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в городском департаменте благоустройства и дорожного хозяйства.

Напомним, проект «АнтиЯма-НН», главная задача которого - выявлять приоритетные направления при выполнении ямочного ремонта, приостановил прием заявок от жителей до весны 2019 года. По словам создателей проекта, кончились деньги на выполнение ремонта.

В профильном департаменте уточнили, что благодаря активности жителей цель достигнута: выполнен масштабный ямочный ремонт, состояние дорожного полотна многих улиц города удалось привести к нормативному.

- По объективным причинам сделать все и сразу невозможно. За время проведения этого проекта не все заявки успели выполнить, но таковых не много, - заявили в департаменте.

В 2018 году на ямочный ремонт было выделено более 307 млн рублей. В проекте бюджета на 2019 год на эти цели заложена та же сумма.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дорогу от улицы Новикова-Прибоя до Лесной хотят открыть 6 сентября
Опытный водитель сбил 6-летнего мальчика в Нижнем Новгороде
Сквер на площади Свободы благоустроит компания из Арзамаса
В Кстове отец и сын организовали подпольную нарколабораторию
53-летний Владимир Никитин пропал в Нижегородской области
Карантин по гриппу птиц снимут в Павловском районе с 3 сентября
41-летний нижегородец сядет в тюрьму за убийство друга своего племянника
В Нижегородской области водитель насмерть сбил мотоциклиста
Неприятный запах горячей воды в Автозаводском районе Нижнего Новгорода стал исчезать
Бесплатно сходить в «Лимпопо» смогут нижегородские первоклассники 1 сентября
«Горячую линию», посвященную новому учебному году, проведет департамент образования Нижнего Новгорода
Жилой дом сгорел ранним утром в Балахне
КАМАЗ сгорел среди ночи на набережной Гребного канала
На социальные маршруты Дзержинска выйдут девять новых автобусов ПАЗ
83-летняя пенсионерка и 24-летний мужчина погибли под колесами автомобилей в Нижегородской области