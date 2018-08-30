2018-08-30T12:42:58+03:00
Общество

Карантин по гриппу птиц снимут в Павловском районе с 3 сентября

Соответствующее решение принято на заседании в облправительстве
Анастасия НАЗАРОВА
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Принято решение о снятии карантина по гриппу в Павловском районе. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

В среду, 29 августа, в облправительстве состоялось заседание Комиссии по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей.

После докладов специалистов было решено снять карантин по гриппу птиц в Павловском районе с 3 сентября. Напомним, что он был установлен указом главы региона от 7 августа.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям всех компетентных органов власти удалось избежать заноса вируса гриппа птиц на промышленные птицефабрики района.

Ранее сообщалось, что до 24 октября установлен карантин по бешенству животных в Починковском районе.

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