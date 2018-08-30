Карантин по гриппу птиц снимут в Павловском районе с 3 сентября
Принято решение о снятии карантина по гриппу в Павловском районе. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
В среду, 29 августа, в облправительстве состоялось заседание Комиссии по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей.
После докладов специалистов было решено снять карантин по гриппу птиц в Павловском районе с 3 сентября. Напомним, что он был установлен указом главы региона от 7 августа.
Отмечается, что благодаря слаженным действиям всех компетентных органов власти удалось избежать заноса вируса гриппа птиц на промышленные птицефабрики района.
Ранее сообщалось, что до 24 октября установлен карантин по бешенству животных в Починковском районе.