41-летний нижегородец сядет в тюрьму за убийство друга своего племянника

СЕГОДНЯ 12:33 2018-08-30T12:33:38+03:00

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Обвинительный приговор вынесен в отношении 69-летнего жителя Ленинского района, обвиняемого в убийстве (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ). Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Установлено, что днем 23 января 2018 года, находясь в квартире одного из домов по Матросской улице, подсудимый нанес ножевое ранение по шее знакомому своего племянника, который пришел к нему в гости. Лишь благодаря экстренной госпитализации и оказанию медицинской помощи 41-летний мужчина остался жив. При этом потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Следователи выяснили, что в тот день подсудимый несколько раз делал замечание племяннику и его гостю, которые громкими разговорами мешали ему отдыхать. Их непотребное поведение и послужило причиной для совершения преступления.

Добавим, что злоумышленник неоднократно судим, в том числе за совершение убийства.

Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.