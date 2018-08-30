В Нижегородской области водитель насмерть сбил мотоциклиста

СЕГОДНЯ 12:16 2018-08-30T12:16:49+03:00

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Смертельная авария произошла на 163 км автодороги Владимир – Муром – Арзамас (Кулебакский район) 29 августа в 16:20. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

20-летний водитель (стаж три месяца), управляя машиной «Митцубиси», при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и врезался в мотоцикл «Ява».

В результате смертельное ранение получил 83-летний мужчина, который управлял мотоциклом. На нем был шлем.

Ранее сообщалось, что 29 августа под колесами разных автомобилей погибли два пешехода. Сначала авария произошла в 20:10 на 28 км трассы Нижний Новгород – Саратов (Богородский район). Там водитель «Рено» сбил 83-летнюю пенсионерку. А в 20:40 произошло ДТП на 433 км трассы Москва – Уфа (Кстовский район). Там от наезда автомобиля, которым управляла женщина, погиб 24-летний мужчина.