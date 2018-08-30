Неприятный запах горячей воды в Автозаводском районе Нижнего Новгорода стал исчезать

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-30T12:02:09+03:00

Вода восстановлена в трех домах на улице Мончегорская

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Неприятный запах горячей воды в Автозаводском районе потихоньку исчезает из домов нижегородцев. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Коммунальным службам уже удалось восстановить качество воды в трех домах на улице Мончегорской.

- Сейчас остается открытым вопрос лишь по одному дому. Мы ждем заключения специалистов Роспотребнадзора о пробах горячей воды, взятых по данному адресу. При соответствии проб санитарно-эпидемиологическим показателям водоснабжение будет восстановлено в ближайшее время. Мы держим ситуацию на контроле, - рассказал первый заместитель главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов.

Напомним, обращения недовольных жителей стали поступать еще 19 августа. Были взяты пробы. Позже Роспотребнадзор установил, что в воде автозаводчан превышено содержание сероводорода.

Параллельно на Автозаводской насосной станции был предпринят ряд профилактических мер, а управляющая компания «Наш дом» совместно с ООО «Теплосети» провела промывку циркуляционных линий горячего водоснабжения на девяти тепловых насосных станциях.